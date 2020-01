Hospital Regional de Glória passará por terceirização

O Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, será terceirizado. A reunião ocorreu na Fundação Estadual de Saúde, na noite de ontem.









A proposta foi colocada em votação e teve apenas quatro votos contrários a terceirização, no entendimento da cúpula, existe desassistência por parte da unidade hospitalar.

Ainda de acordo com informações, mesmo com a terceirização nenhum servidor será demitido ou remanejado, ao menos é o que garante o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde.

A SAMU também passará por terceirização.