Huse divulga nota sobre estado de saúde de vítimas de incêndio em Gararu

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) informa que a mãe dos gêmeos, de 4 anos, vítimas do incêndio em uma residência no município de Gararu e um vizinho da família permanecem internados no Hospital. Outras 3 vítimas que deram entrada no final da tarde do sábado, 18, receberam alta médica.

As cinco pessoas (4 adultos e um jovem de 18 anos)trazidas pelo SAMU ao Huse receberam cuidados clínicos, medicamentosos e realizaram exames necessário para diagnóstico. Toda equipe médica do Huse permanece mobilizada para dar a devida assistência às vítimas.

*Permanecem internadas:*

Neutênia Daniele Fróes, 34, mãe dos gêmeos, de 4 anos que morreram no incêndio. A paciente é considerada grave, chegou consciente na Área Vermelha, precisou ser intubada depois de ser diagnosticada com lesão inalatória importante, 45% de área corpórea queimada, foi para o centro cirúrgico para os cuidados com os curativos e debridamentos, encaminhada para a Unidade de Terapia de Queimados, onde segue em tratamento.

Ubiratan Vieira Silva, 36, vizinho dos gêmeos. Estava na cena na tentativa de salvamento das crianças, segue internado intubado para preservação das vias aéreas na Área Vermelha com diagnóstico de lesão inalatória, a qualquer momento irá para a Unidade de Terapia de Queimados.

*Receberam alta hospitalar:*

Pedro Fonseca, 37, pai dos gêmeos. Chegou com quadro estável, foi conduzido para a Sala de Sutura com menor gravidade e transferido para a Área Verde Trauma de onde recebeu alta médica nesta manhã.

Antony Augusto Fróes, 18, irmão dos gêmeos. Chegou com quadro estável, foi conduzido para a Sala de Sutura com menor gravidade e recebeu alta médica.

Raul Franklin Silva, 27, vizinho dos gêmeos. Chegou com quadro estável, foi conduzido para a Sala de Sutura com menor gravidade, medicado e recebeu alta médica.

Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho – HUSE