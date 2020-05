HUSE: Leitos exclusivos para a Covid-19 chegam a 100% de ocupação

Todos os 10 leitos de Unidade de Terapia Intensa (UTI), além de outros 10 leitos de enfermaria do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) chegaram a 100% de ocupação devido a curva crescente de casos da doença registrados no estado de Sergipe. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que vem trabalhando para aumentar o número de leitos.

Ainda segundo a SES, já houve a entrega de 12 leitos de UTI no Hospital Regional de Estância e ainda está previsto a entrega de mais seis leitos de UTI no Hospital da Polícia Militar (HPM) ainda essa semana.

Segundo boletim diário da pasta de saúde do estado, até esta última segunda-feira, 11, Sergipe possui 69,6% de taxa de ocupação na UTI do setor público e 29,6% de ocupação na enfermaria. Ao todo, o estado conta com 114 pessoas internadas, distribuídas em sua grande maioria em UTI´s e enfermarias do serviço público de saúde.

Covid-19 no estado

Os casos de Covid-19 continuam aumentando em Sergipe. Nesta segunda-feira, 11, o estado registrou 1800 casos confirmados e 37 óbitos. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram registrados mais três óbitos em Sergipe, todos de mulheres: 55 anos de Carmópolis, 58 anos de Nossa Senhora do Socorro, e 81 anos de idade de Itabaiana.

por João Paulo Schneider/Itnet