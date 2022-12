i2c e NIBank fazem parceria para lançamento de um cartão Mastercard Black na América Latina

i2c, líder em fornecer pagamentos digitais e tecnologia bancária, anunciou hoje sua parceria com o North International Bank (NIBank), um banco caribenho que oferece serviços bancários pessoais, empresariais e privados em toda a América Latina e Caribe (LAC) e Europa, para lançar um novo Mastercard Black Card.

“Estamos empolgados em expandir nossa parceria de longa data com o NIBank, líder no mercado de cartões no Caribe, e em ajudá-los a concretizar sua visão para o novo Mastercard Black Card”, disse Kevin Fox, Chefe Global de Vendas da i2c. “Ao aproveitar a plataforma mundial exclusiva da i2c, o NIBank desenvolveu este programa de crédito premium, adaptado para respaldar a clientela abastada em toda a região da LAC.”

“A i2c é uma parceria ideal para nos apoiar em nosso crescimento e expansão com tecnologia de ponta e especialização em serviços bancários”, disse Jordan Silva Tugues, Diretor Executivo do NIBank. “Consideramos a empresa a melhor parceira de processamento do setor e estamos confiantes na oportunidade de crescermos juntos e aperfeiçoarmos nossos produtos bancários com o lançamento do programa Black Card, que estará disponível na Venezuela, Colômbia, América Central e Caribe.”

O produto premium Black Mastercard oferece diversos recursos e benefícios, incluindo Mastercard Global Service, serviço de recepção, Mastercard Airport Experiences, Boingo Wi-Fi para titulares de cartão Mastercard, MasterAssist Black, MasterRental, inconveniência de viagens e muito mais. Para mais informação sobre o Black Card, acesse nibank.com.

Sobre o North International Bank

Com sede em Antígua e Barbuda, o North International Bank (NIBank) foi fundado em 2008 com foco em serviços bancários online, serviços personalizados e ofertas sob medida para pequenas, médias e grandes empresas bem como clientes em toda a América Latina, Caribe e Europa. Para mais informação, acesse nibank.com.

Sobre a i2c Inc.

A i2c é uma fornecedora mundial de soluções bancárias e de pagamento altamente configuráveis. Ao usar a tecnologia “building block” de propriedade da i2c, os clientes podem criar e gerenciar facilmente um conjunto abrangente de soluções para crédito, débito, pré-pagamento, empréstimos e muito mais, de modo rápido e econômico. A i2c oferece flexibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade incomparáveis a partir de uma única plataforma SaaS mundial. Fundada em 2001 e com sede no Vale do Silício, a tecnologia de última geração da i2c oferece suporte a milhões de usuários em mais de 200 países / territórios e em todos os fusos horários. Para mais informação, acesse www.i2cinc.com e siga-nos no @i2cinc.

