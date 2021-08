Ideias de lanches com frios e pão de forma

Às vezes a fome chega e você está com muita preguiça de preparar algo complicado. Mas existem muitas receitas culinárias, usando pão de forma e frios, fáceis e rápidas para preparar. Claro, deliciosas também, para agradar todos da casa.

O pão de forma é um alimento bem comum na rotina alimentar dos brasileiros. Afinal, é encontrado facilmente, sempre presente nas prateleiras de supermercados, e é econômico. O produto costuma estar no café da manhã e lanche da tarde para compor sanduíches e snacks. Mas permite, também, a criação de pratos diferentes. Para isso, os frios são ótimos acompanhamentos.

Bauru de forno com pão de forma

Ingredientes:

2 pacotes de pão de forma

4 colheres de maionese

1 lata de molho de tomate pronto

400 g de presunto

450 g de mussarela

Rodelas de tomate

Orégano

Modo de preparo:

Primeiramente, unte a forma com a maionese e coloque uma camada do pão de forma. Por cima, adicione um pouco de molho de tomate, cobrindo todo o pão, mas com cuidado para não exagerar. Faça uma camada de presunto, uma de queijo mussarela, e coloque rodelas de tomate e o orégano por cima.

Coloque mais uma camada de pão de forma com o molho de tomate, mais uma camada de presunto, mussarela, tomate e orégano. Agora, basta levar ao forno por cerca de 15 minutos até que a mussarela derreta, e fique atento para não queimar o fundo.

Sanduíche linguarudo no pão de forma

Esse sanduba, que conta com recheio de salaminho com pasta de requeijão e salsa, é ótimo! Se você quer fazer porções maiores, multiplique as medidas da receita. E não tem segredo, é só colocar tudo no pão.

Ingredientes:

1 pão de forma

½ colher de sopa de requeijão de copo

2 ramos de salsa

8 fatias finas de salaminho

1 azeitona recheada cortada ao meio

½ cenoura pequena cortada em bastões

Pão com frios

Ingredientes:

1 pão de forma

2 colheres de sopa de manteiga com sal

1 colher de sobremesa de tomilho fresco picado

1 colher de sobremesa de manjericão fresco picado

1 colher de sobremesa de suco de limão

3 rodelas de tomate

2 folhas de alface

50 gramas de presunto parma

50 gramas de lombo canadense

50 gramas de salame

Modo de preparo:

Faça uma pasta com o tomilho, o manjericão, o suco de limão e a manteiga, passando-a no pão. Coloque uma camada de presunto parma, uma de lombo canadense e uma de salame. Por fim, adicione alface e as rodelas de tomate.

Sanduíche light de peito de peru

Ingredientes:

2 fatias de pão de forma integral

3 fatias de peito de peru fatiado (pode ser defumado)

1 colher de sopa de requeijão light

1 colher de sopa de azeitonas picadas

3 rodelas de tomate

Cebola picadinha a gosto

Folhas de alface

Sal, vinagre e azeite a gosto

Modo de preparo:

Tempere as folhas de alface e de tomate com sal, vinagre e azeite. Reserve. Enrole as fatias de peito de peru e amasse com um garfo, para depois misturar com o requeijão e com as azeitonas. Em uma fatia do pão, coloque a pastinha de peru, alface e tomate, cobrindo com a outra fatia de pão.

Por fim, essas são três receitas com pão de forma e frios de preparo simples, porém, extremamente boas! Agora é escolher aquela que mais te chamou a atenção e se deliciar.