Idéias para presentear nesses Natal para o último minuto em que podem chegar no mesmo dia

Quando você estiver sem idéias e sem tempo, pare o que está fazendo no momento e envie um desses impressionantes presentes de Natal de última hora. Ei, alguns realmente chegarão hoje.

Nós sabemos, você esqueceu 100% de alguém em sua lista de Natal este ano.

Ou, pior ainda, você não estava pensando em comprar algo para alguém e, em seguida, eles te surpreendeu com um presente. Isso não é o pior?









De qualquer maneira, quando você procura algo decente para oferecer no último minuto, as opções podem ser bem pequenas. É por isso que combinamos nossas escolhas para incluir idéias que podem ser entregues e chegar no mesmo dia em que você solicita, opções legais que eles poderão desfrutar mês após mês e, em seguida, alguns dos mais recentes e melhores itens obrigatórios do mercado. estação.

Confira nossas escolhas para alguns dos melhores presentes de Natal de última hora em 2019.

Espumante da Família Hermann Espumante Lírica Brut

Um dos melhores espumantes nacionais, feito com Chardonnay e Pinot Noir e amadurecido por 2 anos. Floral, fresco e muito equilibrado, é uma excelente opção de aperitivo, para bebericar à beira da piscina ou com canapés, saladas e peixes mais delicados.

Preço: R$ 76,40

A escolha da fragrância

Kit Masculino Natal Iluminado HND – Empire (perfume + desodorante)

O Desodorante Aerosol Antitranspirante Empire é o produto perfeito para quem quer se manter protegido e perfumado na rotina agitada da vida moderna. Graças aos ativos presentes em sua fórmula, o desodorante Empire lhe mantém perfumado e protegido da transpiração e do odor por até 48h. Saiba mais aqui









Desenvolvido especialmente para todos os homens modernos que sempre estão expostos a rotinas conturbadas e agitadas, que o Desodorante Aerosol Antitranspirante Empire foi elaborado. Sua exclusiva fórmula conta com a mesma fragrância do Empire – eleita melhor fragrância de 2015, atuando diretamente no efeito antitranspirante e fixador de fragrância. Saiba mais aqui

Preço: R$ 159,00

A linha de Desodorantes Hinode é aprovada por dermatologistas e apresenta alta qualidade, embalagens elegantes e fragrâncias marcantes, com excelente fixação e alta proteção diária. Desenvolvidos através de aprimoramento constante de suas técnicas de produção, os desodorantes Hinode contém fragrâncias exclusivas para cada momento da sua rotina, sempre lhe protegendo entre 24h e 48h. Saiba mais aqui

A escolha do futuro: Planejamento diário para 2020

É isso mesmo, você pode ser a primeira pessoa a obter o novo planejador para 2020 para o novo ano. Como é isso para um presente de Natal! Este lhes dará 12 meses de cobertura e os trará até dezembro de 2020.

Além disso, a mensagem inspiradora é um ótimo lembrete diário para eles.

Preço: R$ 30,00

O Apple Watch

Perfeito para a saúde ou a aptidão que está sempre em movimento e quer manter sua rotina de exercícios sob controle. Esta é a versão mais recente da Apple e fará coisas brilhantes, como contar seus passos, acompanhar suas calorias, monitorar e relatar seu batimento cardíaco, acompanhar e relatar seus padrões de sono, acompanhar a distância percorrida, nadar, correr, etc.

Ainda melhor, você pode escolher uma variedade de pulseiras diferentes para acompanhar essa, então realmente há algo para todos.

Preço: R$ 2994,00

A escolha do autocuidado

Praticamente não importa onde eles moram, você pode enviar a eles a mais incrível experiência de spa, de uma massagem a um tratamento facial, manicure, pedicure ou qualquer outra coisa entre eles! Envie no mesmo dia ou envie-o diretamente para eles. Saiba mais aqui









Joli Óleo é uma linha de óleos suaves e emolientes, formulados com a vitamina E e ativos das sementes e frutas brasileiras. Joli amacia a pele deixando um toque sedoso e com um aroma agradável, tornando o seu banho um momento de prazer. Saiba mais aqui

Benefícios:

• Amacia a Pele deixando com um toque aveludado

• Hidrata profundamente

• Perfuma com uma fragrância Fantástica

Preço: R$ 109,00

Saiba mais aqui