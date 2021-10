- Advertisement -

Maria Cecilia dos Santos Sales de 91 anos morreu no final da manhã de ontem, terça-feira (12), durante um incêndio que ocorreu na própria residência.

O fato ocorreu no Alto da Divinéia em São Cristóvão.

De acordo com informações, quando os bombeiros chegaram no local as chamas já haviam sido controladas por populares.

Ainda não se sabe sobre o que teria provocado o incêndio.