Idoso de 93 anos é encontrado com o corpo carbonizado

Um idoso de 93 anos morreu carbonizado dentro da própria casa na madrugada desta quarta-feira, 29, no povoado Papel de Santa Luzia, em Aquidabã.

Ele foi identificado como Antônio Franca Lemos. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que ele tenha ateado fogo no quarto de forma acidental ao acender um cigarro de palha.

O corpo do idoso estava em uma cadeira de balanço.

Equipes da PM já estão no local e aguardam a chegada de equipes do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML).

Por Leonardo Barreto/Fan F1