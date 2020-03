Mais uma morte em pousada na Capital foi registrada na manhã desta sexta-feira, 13.

De acordo com informações, um idoso de 66 anos de idade morreu em uma pousada que fica localizada no Bairro Coroa do Meio.

O idoso estava em um quarto, quando fato aconteceu. Uma equipe da Samu foi chamada para atender a ocorrência, porém ao chegar na pousada foi constatada oficialmente a morte do idoso.