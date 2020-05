A Comissão organizadora do Encontro de Escritores Monte-Alegrenses & Convidados tem a honra de comunicar, divulgar e convidar a todos os escritores do município, da região, do estado e do país a participarem do III CONCURSO LITERÁRIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE.

O concurso tem como objetivo incentivar os (as) escritores (as) monte-alegrenses, sergipanos (as), nordestinos (as) e brasileiros (as) a produzirem e exporem seus textos no certame em destaque. As modalidades contempladas são: Conto, Crônica e Poema. Cada participante poderá concorrer com dois trabalhos, podendo escolher gêneros diferentes, sendo vedada a participação de coautoria. O texto deve ser inédito.

As inscrições deverão ser realizadas no período de 01/05/2020 a 09/08/2020 através do e-mail [email protected]. O valor da inscrição é de R$ 10,00. Através desse e-mail é possível conseguir o Regulamento completo do Concurso. Os (as) participantes receberão certificados.

A premiação está prevista para o dia 25/11/2020 e serão oferecidos aos ganhadores de cada categoria:

1º Lugar – R$250,00 e Publicação do texto na IV Antologia dos Escritores Monte-alegrenses; 2º Lugar – R$150,00 e Publicação do texto na IV Antologia dos Escritores Monte-alegrenses; 3º Lugar – R$100,00 e Publicação do texto na IV Antologia dos Escritores Monte-alegrenses.

Tenhamos a liberdade de escrever, porque a palavra é o nosso domínio sobre o mundo como bem afirmara Clarice Lispector. Esperamos as produções e agradecemos a todos (as) pela confiança e apoio ao projeto.

Comissão Organizadora:

Carlos Alexandre Nascimento Aragão

Izaque Vieira dos Santos

Márcia Fernanda Oliveira Borges Silva

Marcos Antônio Pereira de Lima