ILEGALIDADE: Vereador é flagrado aparentemente embriagado em rinha de galo

POÇO REDONDO

Depois da polêmica onde vereadores trocaram sérias acusações, agora o vereador Calvet Alves Costa “Carro Velho” se envolve em mais uma. Como autoridade no município, o parlamentar também é conhecido por gostar de galo de raça, ou popularmente conhecido como galo de briga.

De acordo com a Decreto nº 50.620, de 18 de maio de 1961 é proibido em todo o território nacional, realizar ou promover “brigas de galo” ou quaisquer outras lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes.

Constantemente a CIOPAC realiza ações para evitar esse tipo de atrocidade, porem quem deveria dar exemplo não o faz. No vídeo é possível ver o vereador dançando dentro do local onde são colocados os galos para brigar muitas vezes até a morte, o vereador estava com o animal nas mãos e festejando o que parecia ser uma vitória.

E as barbaridades não param por aí, em um vídeo divulgado nas redes sociais, mostram o vereador aparentemente embriagado no mesmo local, onde aparecia o mesmo possivelmente desacordado por conta do efeito o álcool.

Ainda não se sabe em que data o vídeo foi gravado, mas o Ministério Público Federal deverá pedir investigação sobre a pratica ilegal de promover rinha de galo.

Assista: