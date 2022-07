IML recolheu cinco corpos, um em Glória

Willian Mateus Santos Lourenço, idade 0, morte a esclarecer, corpo recolhido do Hospital Gabriel Soares, em Aracaju;

Alex Bernardino Souza Nascimento, idade, 0, morte a esclarecer, corpo recolhido da Unidade pronto Atendimento da Barra dos Coqueiros;

Manoel Marcio Reis dos Santos,19 anos, Morte violenta por arma de fogo, corpo recolhido do Hospital Regional de Nossa Senhora da Gloria;

Jose Gois Teles,60 anos, Morte por Enforcamento, corpo recolhido da Rua Vitoria das Conquistas, no Bairro Novo Horizonte, no município de Nossa Senhora do Socorro;

Jose Sergio Mascarenhas,63 anos, Morte por Enforcamento, corpo recolhido da Rua Capitão Salomão, no município de Estancia.