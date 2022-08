IML registrou cinco ocorrências nas últimas 24h

Corpo sem Identificação, do sexo Masculino, Morte violenta por arma de fogo, em Aracaju, procedente do (HUSE) hospital de urgência de Sergipe, Governador João Alves filho.

Corpo não identificado, do sexo Masculino, Morte violenta por arma de fogo, recolhido na Praça do Mutirão, em Nossa Senhora do Socorro.

Juraci Santos de Souza, 47 anos, causa da Morte a esclarecer no município de Salgado.

Fabio Aparecido Santos Lima, de 38 anos, morte por Acidente de Trânsito, no município de Santa Luzia do Itanhy. –

Valdomiro Santos Barbosa, de 32 anos, Morte violenta por arma de fogo, no município de Neópolis.