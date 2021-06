Indiciada por morte do filho de um ano e quatro meses em Itabaiana, mãe é presa após se entregar à PC

A mãe do menino Heitor, de um ano e quatro meses, identificada como Bianca Bispo de Souza, se entregou na 1ª Delegacia Metropolitana (1ª DM), em Aracaju, na última sexta-feira (26). A criança morreu em decorrência de uma lesão cerebral, mas os pais alegaram que o menino tinha morrido após ser socorrido depois de uma queda. O caso aconteceu no dia 18 de fevereiro em Itabaiana.

De acordo com a delegada Lorena Rocha, da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Itabaiana (DAGV), o pai da criança, identificado como Adriano Junior Gois Nascimento, já havia sido preso anteriormente. O procedimento investigativo apurou que a causa da morte era totalmente diferente do que foi narrado pelos pais da criança. Diante do apurado, foram representadas as prisões junto à Justiça.

“O lapso temporal da hospitalização não é compatível e segundo as informações técnicas acostadas aos autos, a causa da morte da criança foi uma lesão cerebral, com a ausência de qualquer fratura no crânio, que é bastante compatível com o quadro que é mais conhecido como síndrome do bebê sacudido”, destacou.

Após a prisão do pai da criança, as buscas pela mãe do menino continuaram em andamento. A investigação contou com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), das Delegacias de Campo do Brito e Maruim, além do recebimento de denúncias. Inicialmente, Bianca foi localizada pelos policiais, mas conseguiu fugir. Na sexta-feira (25), ela se entregou, na presença de advogado, em Aracaju.