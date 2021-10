Morreu na tarde do último domingo, 10, no município de Tobias Barreto, o Padre Vicente Vidal da Paróquia Nossa Senhora Imperatriz dos Campos. De acordo com informações, o padre que tinha 60 anos, se sentiu mal e foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu.

O sepultamento ocorrerá por volta das 11h no cemitério do município.

Ele era natural de Tobias Barreto, mas passou um período na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Lagarto e também no município de Salgado.