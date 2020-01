Inscrições no Sisu começam na próxima terça-feira, com quase 240 mil vagas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na manhã desta sexta-feira as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova foi aplicada em dois finais de semana de novembro de 2019. Os estudantes podem, agora, verificar o desempenho na prova de Redação, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza.









As notas podem ser conferidas no site do Inep, que registra instabilidade desde a divulgação das notas, ou, ainda, no aplicativo do Enem para dispositivos móveis.

Na próxima terça-feira, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abrirá as inscrições para os candidatos às vagas ofertadas no ensino superior. A plataforma permite que os vestibulandos usem a nota do Enem para concorrer aos cursos ofertados dentro do Sisu.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), 128 instituições oferecerão 237.128 vagas neste ano. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio da página do Sisu, e ficarão abertas de 21 a 24 de janeiro. A classificação final será divulgada no dia 28.

O aluno que não zerou a redação do Enem poderá escolher até duas opções de vagas, em ordem de preferência, informando o curso, a instituição, o local de oferta e o turno desejados.

O Enem 2019 teve 5.095.388 de candidatos inscritos e gerou pouca controvérsia — entre os poucos itens que chamaram atenção estava a ausência de questões sobre a ditadura militar. Além disso, o vazamento da íntegra das questões do segundo dia de provas também causou polêmica.

A proposta de redação provocou surpresas. O tema escolhido foi a “democratização do ensino ao cinema no Brasil”, definido pelos professores como mais fácil e abrangente do que nos anos anteriores da prova.

Fonte: Agência O Globo