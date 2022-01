Inundações: Cidades do Baixo São Francisco estão sob alerta

A Defesa Civil de Sergipe emitiu um alerta às populações ribeirinhas, gestores municipais e equipes de Defesa Civil da região do Baixo São Francisco para o risco de inundação, em decorrência do aumento da vazão do rio.

O aumento da vazão se deu em virtude da grande quantidade de chuvas ocorridas na Usina Hidrelétrica Três Marias/MG e da situação de cheia na Bacia do Rio São Francisco com a consequente elevação da sua afluência.

De acordo com comunicado emitido pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) na última terça-feira, 11, “Tendo em vista que a Bacia do rio São Francisco vivenciou um longo período de baixa hidraulicidade desde o ano 2009, é fundamental chamar atenção para a importância da não ocupação de áreas ribeirinhas situadas na calha principal do rio haja vista o período úmido em curso e a possibilidade de elevação das vazões para valores acima de 4.000m³/s, a depender da evolução do quadro de chuvas na bacia. Importante destacar que a vazão de restrição no Vale é 8.000m³/s”.

Devido ao aviso, equipes da Defesa Civil Estadual comunicaram às coordenadorias de defesas civis municipais do estado e foram a campo, visitando os 13 municípios possíveis de serem atingidos com a enchente do rio.

“Essa região será bastante afetada com a elevação das águas do Rio São Francisco e estamos orientando as comunidades, informando ao poder público municipal através dos prefeitos e coordenadores de defesa civil municipais para agir antecipadamente, com a finalidade de antecipar e salvaguardar a vida destas pessoas que fazem usofruto da proximidade do rio, sobretudo as pessoas que moram próximo ao leito e que tem comércio próximo ao rio, é importante que essas pessoas tenham conhecimento e atitude proativas para se proteger e salvaguardar seu patrimônio, e qualquer eventualidade procurar o poder público municipal”, explicou o capitão Alysson Carvalho, diretor adjunto da Defesa Civil.

Os municípios que deverão ficar em alerta são:

-Amparo do São Francisco;

-Brejo Grande;

-Canhoba;

-Canindé do São Francisco;

-Gararu;

-Ilha das Flores;

-Neópolis;

-Nossa Senhora de Lourdes;

-Poço Redondo;

-Porto da Folha;

-Propriá;

-Santana do São Francisco;

-Telha.

Com informações da Defesa Civil