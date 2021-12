Investigações levam polícia a localizar e prender “Macaxeira”, em praia de Salvador

Com o trabalho de inteligência da Polícia Civil, foi preso André Francisco de Oliveira, conhecido como “Macaxeira”. Ele foi apontado pelas investigações como o suspeito do estupro contra uma menina numa área de matagal, em Nossa Senhora do Socorro, no dia 8 de outubro do ano passado. Um mandado de prisão foi expedido pela Justiça. após diligências feitas pela polícia.

Ele foi preso no final da manhã desta quinta-feira (9), na praia de Itapuã, em Salvador, por equipes do Comando de Operações Especiais (COE) da PM da Bahia, depois do compartilhamento de informações. No momento da prisão, ele jogava dominó com colegas.

De acordo com a delegada Luciana Pereira, a vítima estava voltando da banca onde estudava, fez o caminho mais curto para sua residência e foi abordada pelo investigado.

“Ele começou fazendo perguntas como se quisesse informações e depois começou a praticar o crime. Ele estava com uma faca do tipo peixeira, ameaçou a vítima de morte e tentou tirar as vestes da criança, momento em que ia passando um senhor de bicicleta e notou uma movimentação estranha. O suspeito alegou que a vítima era sua namorada e correu”, detalhou.

Na época, embora o laudo do Instituto Médico Legal (IML) não tenha atestado conjunção carnal, a legislação tipifica o caso como estupro de vulnerável.

Nos últimos meses, vários familiares da vítima foram ouvidos e a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário uma série de medidas cautelares. Diligências foram feitas até que os investigadores descobriram que ele estava em Salvador, na Bahia.

As imagens do suspeito em fuga foram gravadas por populares no dia do crime e contribuíram para a identificação do investigado, que encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Sergipe está tomando as providências cabíveis a fim de transferir o investigado para Aracaju nas próximas horas.