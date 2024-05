Após compartilhamento de informações entre as polícias civis de Sergipe e Minas Gerais, dois foragidos da Justiça de Sergipe foram presos no interior mineiro. Eles são investigados por homicídio em Poço Redondo. O crime ocorreu após um desentendimento em uma seresta. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira, 3.

De acordo com as informações policiais, a Delegacia Municipal de Poço Redondo foi contatada pela Delegacia Municipal de Itapagipe (MG). A informação é de que dois foragidos de Sergipe estariam na região.

Diante das informações transmitidas pela Polícia Civil de Minas Gerais, foi possível constatar a pendência de cumprimento de dois mandados de prisão temporária contra os dois investigados.

Conforme a apuração policial, ambos são investigados pela Polícia Civil de Sergipe pela prática de um homicídio, no município de Poço Redondo, em 2020. No crime, a vítima foi morta após um desentendimento em uma seresta no povoado Sítio Novos.

Ainda segundo as informações policiais, eles também são investigados pela Polícia Civil deimas Gerais pelo homicídio que ocorreu em Itapagipe (MG), em abril deste ano.a vítima também foi morta após uma discussão.

Com a prisão dos investigados, a Delegacia de Poço Redondo irá concluir as diligências e remeterá o Inquérito Policial ao Poder Judiciário.