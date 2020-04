Ipes Saúde confirma morte da mãe de idosa que faleceu por Coronavírus

O Ipes Saúde confirmou na manhã desta sexta-feira, 3, o falecimento da mãe da idosa, que morreu ontem vítima de Coronavírus. A suspeita é que ela também teria sido contaminada pelo vírus. A idosa tinha 90 anos. De acordo com assessoria de comunicação do Ipes, a idosa morreu com Síndrome Respiratória Aguda Grave; Pneumonia não especifica. Informou ainda que foi realizada a coleta de exame, mas o resultado só sai em 4 dias.









A filha dela, que morreu ontem, tinha 61, estava internada no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), era diabética, hipertensa e tinha problemas vasculares.

Por: Fan F1