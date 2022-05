Irmão e sobrinho são suspeitos de matar idoso após discussão por divisão de terras

Um homem de 61 anos, identificado como José da Cunha, foi morto na tarde desta última quinta-feira, 05, no Povoado Caraíbas, município de Itabaiana. Segundo informações da Polícia Civil, o irmão e o sobrinho do idoso estariam envolvidos no crime.

De acordo com testemunhas, os dois irmãos discutiram por causa de uma divisão de terras oriundas de herança. Após a discussão, o irmão da vítima teria o atingido com um golpe de enxada e o filho, sobrinho da vítima, feito disparos de arma de fogo.

A equipe de local de crime da Divisão de Homicídios da Delegacia Regional de Itabaiana foi acionada e o caso já está em investigação.

Informações e denúncias que possam levar à localização dos autores do crime podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Com informações da FAn