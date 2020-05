ITABAIANA: 83 pessoas estão curadas do Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica registra:

• MAIS 9 CASOS POSITIVOS (HOMENS: 1 adulto jovem e 1 adulto de 27 e 43 anos | MULHERES: 1 jovem, 1 adulta jovem e 5 adultas com idade entre 19 e 45 anos);

• MAIS 1 CASO DE CURA (MULHER: adulta, 55 anos);

• MAIS 22 CASOS DESCARTADOS;

• ADICIONAMOS 100 CASOS NEGATIVOS DA UFS QUE AINDA FALTAVAM SER ADICIONADOS.









Com isso, passamos a ter 240 casos confirmados: 13 crianças, 10 adolescentes, 24 jovens, 22 adultos jovens, 135 adultos, 36 idosos. Dos quais 4 estão internados, 152 em isolamento domiciliar, 83 curados e 1 óbito. Contabilizamos o total de 190 casos suspeitos, 1 internado e 189 em isolamento domiciliar e monitorados por nossa equipe.

A forma de contágio mais predominante atualmente é a comunitária e por isso pedimos mais uma vez a população que ouçam o nosso apelo e que obedeçam as nossas orientações. Você que pode ficar em casa, fique. Mas se você precisa realmente sair de casa que se proteja usando máscara e álcool 70. Se a população não for consciente do risco que estamos correndo e não obedecer ao que determina o Ministério da Saúde, mais casos possivelmente podem aparecer.

SMS

Panorama

CASOS POSITIVOS: 240

RECUPERADOS: 83

SUSPEITOS: 190

ÓBITO: 01