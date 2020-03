ITABAIANA: Cinco suspeitos de envolvimento em tentativa de homicídio são localizados, dois morrem

Após denúncia recebida pelo Disque-Denúncia (181), e compartilhada pela Delegacia Regional de Itabaiana, sobre a possibilidade da ocorrência de um homicídio em um aniversário na cidade de Itabaiana no domingo, 15, as equipes do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) e da Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) foram verificar a informação. Cinco homens foram localizados na ação policial.

De acordo com as informações policiais, a ocorrência foi registrada nesse domingo, 15. Durante a abordagem dois homens reagiram à ação policial e dispararam contra as equipes. Eles foram atingidos, socorridos, encaminhados para o Hospital Regional de Itabaiana, mas não resistiram e morreram logo em seguida.

Ainda durante a ação policial, outros três homens foram presos e conduzidos à delegacia. Com o grupo, os policiais apreenderam quatro armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 25 e dois revólveres 38.

Além dos armamentos, foram encontrados também um simulacro de pistola, munições, dinheiro, uma motocicleta e um carro, que foi utilizado em uma tentativa de homicídio na semana passada.

SSP