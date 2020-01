ITABAIANA: Homem é morto durante assalto a casa de amigo

Um homem de 40 anos morreu durante um assalto a uma residência no Bairro Rotary Clube, em Itabaiana, Agreste do estado, nessa quarta-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, ele era amigo do dono da casa e chegava ao local no momento em que os dois suspeitos estavam fugindo com os pertences roubados.

Um deles disparou contra a vítima, que morreu em seguida. Nenhuma outra pessoa ficou ferida.

A Polícia Militar realizou diligências pela região, mas ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.









Com informações do g1/se