ITABAIANA: Idosa é assassinada durante assalto na zona rural

Maria De Lourdes Lima da Silva, 63 anos de idade, foi assassinada a tiros no povoado Caraibas, município de Itabaiana.

De acordo com informações, bandidos invadiram a propriedade da idosa e anunciaram o assalto. Enquanto os bandidos procuravam por pertences, a idosa tentou fugir, mas foi atingida por vários disparos de arma de fogo.









O esposo e filho que também estavam no local na hora do fato e sofreram agressões com socos e chutes.

O fato ocorreu por volta das 05h da manhã desta quarta-feira e o IML foi acionado para recolher o corpo. A Polícia Civil de Itabaiana irá investigar o caso.