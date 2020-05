Itabaianinha: 88 pessoas estão curadas do COvid-19

A prefeitura Municipal de Itabaianinha, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em nome da Coordenação de Vigilância Epidemiológica (CVE), vem através desta informar que na data do dia 27 de Maio de 2020 foram confirmados mais 04 (quatro) casos POSITIVOS. São pacientes do sexo masculino e feminino. Os do sexo masculino com idade de 35 e 47 anos, sendo 01 residente da Zona Rural e 01 da Zona urbana. As do sexo feminino com idade de 32 e 60 anos, ambas da Zona Rural estes encontra-se em isolamento domiciliar.

Nosso panorama atual da COVID-19 é de: 122 casos confirmados; 21 casos suspeitos aguardando sair resultado o que poderá mudar a qualquer momento; 73 descartados e 148 em observação e 02 óbitos.

Os casos em observação serão alterados de forma SEMANAL (todas as sextas-feiras). Dos 122 casos confirmados, 88 receberam ALTA Médica (Curados) e encontram-se bem clinicamente. Dos 88 curados, 73 são pacientes do Inquérito da (Universidade Federal de Sergipe) UFS.









Os casos confirmados que ainda estão em isolamento domiciliar apresentam sintomas leves e grave. E estão sendo monitorados via telefone conforme protocolo do Estadual.

Em tempo comunicamos que Itabaianinha já está classificada como INFECÇÃO COMUNITÁRIA e todas as medidas estão sendo tomadas nesta luta contra a COVID-19, estas medidas estão de acordo com as diretrizes dos órgãos Federais e Estaduais de Saúde.

Medidas de controle são necessárias para o enfrentamento como distanciamento e isolamento social, bem como as medidas de higiene pessoal: lavagem das mãos, uso de álcool à 70% . O uso de MÁSCARA tornou-se OBRIGATÓRIO Decreto Estadual N. 40.588, de 27 de Abril de 2020.

Por fim orientamos que maiores informação serão postadas nas redes sociais (Instagram e Facebook da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde), pelo canal COVID-19. As denúncias e demais informações deverão ser feitas pelo DISK COVID-19 no (79)3544-2665.

Itabaianinha, 27 de Maio de 2020.

Secretaria Municipal de Saúde de Itabaianinha