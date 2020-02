ITABAIANINHA: Após repercussão sobre agressão, mulheres pedem a prefeito que cancelem festa com Devinho

A repercussão negativa sobre o suposto caso de agressão envolvendo o cantor Devinho Novaes invadiu todos os noticiários desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira. A Blogueira Luzia Lima, acusou o cantor de agressão física e verbal.

Esse é o segundo caso envolvendo o cantor no quesito agressão. Em junho do ano passado, a também blogueira Aylle Santiago, o acusou de cometer o mesmo ato contra ela. “Eu estava operada e ele rasgou minha roupa e chutou meus seios que ainda estavam com pontos”, disse Aylle na época.









No município de Itabaianinha, Mulheres começaram a fazer uma campanha chamada, #ForaDevinhoNocarnaval e pedem para que o prefeito Danilo Carvalho tire o cantor da programação da festa que ocorrerá nos dias 21,22,23,24 e 25.

Segue as publicações: