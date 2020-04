A Secretaria Municipal de Saúde de Itabaianinha divulgou os dados do Covid-19 no município nesta quinta-feira. As informações foram atualizadas às 17h.

De acordo com a secretaria, 99 casos estão em observação no município, essas pessoas vieram de outros municípios onde o Coronavírus atingiu grande número de pacientes.









Confira:

CASOS CONFIRMADOS: 07

CASOS DESCARTADOS: 12

CASOS SUSPEITOS: 03

CASOS EM OBSERVAÇÃO: 99

ÓBITO: 01