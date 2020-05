A prefeitura Municipal de Itabaianinha, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em nome da Coordenação de Vigilância Epidemiológica (CVE), vem através desta informar que na data do dia 28 de maio de 2020 foram confirmados mais 02 (dois) casos POSITIVOS. São pacientes do sexo masculino com idades de 38 e 53 anos ambos da Zona Urbana e encontra-se em isolamento domiciliar.

Ascom

Confira o Panorama

POSITIVOS: 124

CURADOS: 88

SUSPEITOS: 19

ÓBITOS: 02