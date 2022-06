O caso bizarro ocorreu no município de Itabi e tem provocado muitas criticas nas redes sociais, tudo porque a vereadora Julice de Júlio Belo, percorreu as ruas da cidade em carreata para apresentar a população a nova ambulância do município.

No vídeo é possível ouvir uma pessoa gritando: “MUIIIIIIIIITO OBRIGADO VEREADORA PELA AMBULÂNCIA” .

Agora a população torce para que o veículo chegue “bem”.

ASSISTA