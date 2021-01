Japan House apresenta mostra sobre embalagens em São Paulo

Na cultura nipônica, o termo tsutsumu significa embrulhar, empacotar. O ideograma que o representa é uma criança no ventre da mãe: a ideia de que é preciso proteger aquilo que está dentro, acolher e proteger algo que é muito especial. E são esses “embrulhos”, aqui chamados de embalagens, que estarão em exposição na Japan House, na capital paulista, a partir do dia 19 de janeiro.

As embalagens são muito apreciadas no Japão e ficam no mesmo patamar de importância do que há em seu conteúdo. No país oriental, uma embalagem de qualidade significa sinal de respeito a quem vai recebê-la.

Na mostra serão apresentadas marcas de alimentos, bebidas e cosméticos em embalagens afetivas e divertidas e também aquelas com preocupação ecológica ou que são reutilizáveis. Os visitantes da mostra vão conhecer embalagens produzidas pela técnica milenar conhecida como Furoshiki – que utiliza tecidos quadrados para envolver, embalar e proteger os mais variados tipos de objetos por meio de amarrações -, até as mais complexas e tecnológicas, como um frasco de loção produzido com nível mais alto da indústria.

As embalagens expostas compõem uma seleção de itens premiados no Japan Package Design Awards – prêmio que celebra, desde 1985, designers que criam embalagens com foco nas premissas de criatividade, estética, usabilidade, valor e potencial mercadológico.

“São objetos que dizem muito sobre a cultura japonesa, que chamam a atenção por sua estética e pela importância dada a cada detalhe, mas que também permitem um panorama geral do hábito de consumo no país atualmente”, disse Natasha Barzaghi Geenen, diretora cultural da Japan House São Paulo e curadora da mostra.

A mostra Embalagens: Designs Contemporâneos do Japão fica em cartaz até o dia 14 de março. Para entrar na exposição, os ingressos devem ser agendados antes pelo site.