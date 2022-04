Família esta desesperada

Está desaparecido desde o último domingo, 10, o jovem Douglas Pereira. De acordo com informações de familiares, Douglas estava em uma festa e teria tido uma discussão com a namorada, após esse fato, ele teria pulado dentro do rio em Itajaí/Santa Catarina.

Ele é natural de Canindé de São Francisco e está há mais de um ano em Santa Catarina. A policia e o corpo de bombeiros está a procura para tentar localiza-lo.