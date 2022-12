Jovem é assassinada por namorado com golpe de faca no pescoço

No bairro Lamarão, em Aracaju, na noite de quinta-feira, um homem foi preso após confessar ter matado a namorada com uma facada no pescoço. A vítima foi identificada como Isabella Eckhart Botcher de 23 anos.

De acordo com fontes policiais, a vítima estava no mesmo quarto que o agressor quando eles discutiram.

A vítima trabalhava em um supermercado e os colegas de trabalho estranharam sua ausência durante o dia e ligaram para a família para mais informações.

O corpo da vítima foi encontrado pela mãe no início da noite. O autor do crime tentou cometer suicídio, foi atendido e foi preso logo em seguida. Ele foi identificado como Thales Gonçalves Guimarães Anchieta.

O IML foi acionado para recolher o corpo.