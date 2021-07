Adriele Victor Santos, de 24 anos, morreu na noite de ontem quarta-feira, (14), após dar entrada no Hospital Regional de Estância Jessé Fontes sentindo fortes dores na região do abdômen.

De acordo com familiares, médicos do hospital não conseguiram identificar o que teria provocado a morte da jovem. Já no IML, um “laudo” concluiu que Adriele morreu de causas naturais.

Ainda de acordo com informações a família da jovem disse que ela, sentia mais dores quando estava no período menstrual.