Jovem youtuber é assassinado na frente da mãe em Carira

O youtuber Carlos Vinicius de Jesus Lima, mais conhecido como ‘Vinny Pancadão’, de 20 anos, morreu após ser esfaqueado na porta de sua residência localizada no Loteamento Lagoa Verde, Zona Rural de Carira, neste domingo (23).

Segundo a Polícia Militar, na ocasião do crime, a mãe da vítima relatou que estava dormindo quando ouviu gritos de socorro e correu em direção ao filho. Ao abrir a porta de entrada, ela presenciou o momento em que o agressor, de estatura baixa e pele clara, desferia os golpes, fugindo logo em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito. Peritos do Instituto Médico Legal e de Criminalística também foram acionados para recolher o corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O jovem era influenciador digital, cantor e compositor de rapper. Ele colecionava inúmeras publicações em uma rede social com cerca de 3 mil inscritos, cuja descrição tinha como lema “um homem humilde tentado viver da internet”.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito pode entrar em contato anonimamente com o número 181 do Disque Denúncia com sigilo.

*Com informações do A8