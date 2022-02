Juiza julga pela cassação dos direitos políticos da prefeita Nena e do seu vice

Em uma ação penal N° 0000029-30.2019.6.25.0018, por crime de abuso politico, a juíza julgou procedente pela cassação dos direitos políticos da prefeita Nena e do seu vice, Bibia do Couro. A decisão é da semana passada, assinada pela Juíza Eleitoral da 018° Zona Eleitoral de Portal da Folha.

Confira a decisão:

Com a decisão, a prefeita de Monte Alegre de Sergipe poderá perder o mandato, assim como o seu vice e ficará inelegivél por 08 anos.A decisão cabe recurso.

De acordo com a denúncia, o secretário esteve discursando e pedindo voto na inauguração da praça localizada na “ruinha” e uma empresa que tinha vínculo com o município, teria pagado a pesquisa em que ela saia vitoriosa.

O autor da ação é uma personalidade bastante conhecida no município, Randerson Rodrigues dos Santos.

Se a prefeita perder o recurso, ela sendo afastada, o presidente da câmara assume até que TRE convoque novas eleições.