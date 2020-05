O Ministério Público deu início no dia 28 de abril, ao procedimento para afastamento da prefeita do município de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), por ter cometido crime de responsabilidade no ano passado.

As informações divulgadas pelo site Lagarto Noticias, divulgou que as operações administrativas irregulares teriam sido realizadas com verba federal remetida à Prefeitura de Lagarto. “Tais manipulações indevidas teriam ocorrido entre os meses de Julho a Outubro de 2019”, revelou o Ministério Público.









A denúncia foi avaliada e observada pelo MP como prática de crime de responsabilidade por parte da atual chefe do Executivo Municipal de Lagarto por operações indevidas de transferências de recursos recebidos da União.

Processo – Para dar seguimento ao processo de afastamento da prefeita de Lagarto, o MP encaminhou a denúncia para a Câmara de Vereadores e também para o Ministério Público Federal, já que se trata de verba pública federal. Dentro das próximas semanas Lagarto poderá ter mais um chefe do Poder Executivo afastado do cargo em pouco mais de um ano.

Com informações do Lagarto Noticias