A Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social de Laranjeiras divulgou os dois primeiros casos de Covid-19 na cidade, na última quarta-feira.

De acordo com a secretaria, o primeiro caso, trata-se de um jovem que estava internado no UTQ do HUSE, desde o último dia 17.

Já o segundo, trata-se de um homem de 30 anos que trabalha como agente penitenciário no Bairro Santa Maria.









Panorama:

CASOS CONFIRMADOS: 02

EM OBSERVAÇÃO: 18

SUSPEITO: 00

DESCARTADOS: 35