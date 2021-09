Um homem armado com um facão invadiu o prédio da Prefeitura Municipal de Laranjeiras na manhã desta quarta-feira. De acordo com informações, uma mulher está sendo mantida como refém.

A polícia militar já está no local, para tentar a rendição do criminoso e liberar a vítima.

Ainda de acordo com informações, o prefeito do município não está no prédio nesse momento e a mulher que está como refém, seria secretária do prefeito.

Mais informações em instantes.