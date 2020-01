LARANJEIRAS: Três pessoas são baleadas por bandidos que estavam em uma moto

O município de Laranjeiras tem vivido dias de terror no tocante a violência que assola a cidade.

Na noite da última terça-feira, 14, três pessoas foram baleadas por volta das 20h em um povoado conhecido como Comandaroba.









De acordo com informações, dois homens em uma motocicleta chegaram disparando contra as vitimas que estavam conversando em via pública. Ainda segundo informações, as vitimas foram socorridas e encaminhadas para o HUSE em Aracaju.

A polícia civil já iniciou o procedimento de investigação sobre o caso. Ainda não se sabe sobre o paradeiro dos bandidos.