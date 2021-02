Leoas do Sertão conquista título em partida histórica

Uma final digna da agora Capital do Futsal Feminino.

Leoas do Sertão e Veteranas, fizeram uma partida que com certeza será lembrada por muito tempo. Uma pena não ter torcida.

Em uma partida movimentada, as Leoas do Sertão marcaram ainda no primeiro tempo o gol (Gisele) que deu a vitória e o título para a equipe que venceu a competição de forma invicta.

Os destaques da partida ficaram para as goleiras de ambas as equipes, que impediram uma chuva de gols na grande final que ocorreu no último sábado,30.

Essa é a primeira vez na história do futsal feminino sergipano, que uma equipe do interior do estado conquista o título, como também é a primeira vez que uma equipe do interior fica com o vice-campeonato.

As Leoas além de campeãs, conquistou a vaga para disputar a Copa do Brasil de Futsal Feminino.

Parabéns meninas, sem exagero, a partida de vocês foi mais emocionante que a final da libertadores.

Maycon Fernandes/Jornalista

Foto: JP Santana Foto: JP Santana Foto: JP Santana Foto: JP Santana