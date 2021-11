Linha com “cerol” atinge pescoço e mata uma mulher no Bairro Coroa do Meio

Uma mulher, de 51 anos, e que conduzia uma moto Biz, morreu na tarde desta segunda-feira (15), após ser atingida no pescoço por uma linha de pipa com cerol.

O cerol é o nome dado a uma mistura de cola, geralmente de madeira, com vidro moído ou limalha de ferro (pó de ferro), que é aplicado nas linhas que são utilizadas para erguer as pipas.

A vítima identificada como Ana Estela, de 51 anos, morava no Conjunto Prisco Viana, no município de Barra dos Coqueiros.

Segundo informações passadas pelo Batalhão de Policiamento Turístico de Sergipe (BPTur), o caso foi registrado na Avenida Mário Jorge, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju e no local, os policiais encontraram quatro pipas voando.

Cinco pessoas que soltavam pipas, na praça de eventos da Atalaia Nova, foram conduzidas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O corpo foi recolhido e encaminhado para o IML.

Com informações do faxaju