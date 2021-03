Lockdown: Antes de cometer suicídio, feirante deixa carta citando governador e prefeito

O feirante conhecido como Adailton, que trabalhava na Feira de São Joaquim e era muito querido na região, tirou a própria vida nesta terça-feira (09 de março). Nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a morte de Adailton e também culpam governador e prefeito.

De acordo com as primeiras informações, o motivo foi o endividamento da família como consequência do Lockdown imposto pela Prefeitura de Salvador e Governo do Estado da Bahia. Com as restrições anunciadas pelo governador Rui Costa e pelo prefeito Bruno Reis, o trabalhador se afundou em dividas e não resistiu.

A equipe de reportagem do Universo Notícias esteve na Feira de São Joaquim e entrevistou alguns comerciantes. “A pandemia foi péssima pra todos nós feirantes. Desde o ano passado, estamos tentando nos recuperar. O Adailton estava recebendo ajuda do governo federal (auxílio emergencial) mas mesmo assim estava muito endividado porque o nosso movimento aqui caiu muito. O problema é que ele ficou desesperado desde o dia em que o novo Lockdown foi decretado. Ele chorou muito nos últimos dias. Rui Costa e Bruno Reis são os responsáveis pela morte do meu amigo”, desabafou um colega feirante que pediu para não ser identificado.

Adailton também deixou uma carta pedindo desculpas para a filha e a mãe. Na carta, ele chega a citar o lockdown decretado por Rui e Bruno.

Em Salvador, as medidas de restrição duram até o próximo domingo. Até lá, somente serviços considerados pelas autoridades como “essenciais” podem funcionar. O prefeito Bruno Reis não descartou prolongar as medidas, mesmo sem a confirmação, por parte do Congresso , da prorrogação do auxílio emergencial.

Fonte: universonoticias