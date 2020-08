Luana leva otimismo aos glorienses e fala de pré-candidatura: “Estou disposta, preparada e com boas intenções”

A empresária e pré-candidata a prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira (PSD), concedeu entrevista ao programa Fala Sertão, comandado pelo radialista Carlos Dias na FM Boca da Mata durante a tarde desta segunda-feira, 10. Falando publicamente ao povo gloriense pela primeira vez desde o término do seu mandato como prefeita, em 2012, Luana demonstrou disposição e afirmou estar preparada para dar continuidade ao projeto de crescimento da Capital do Sertão.

Ao lado da pré-candidata a vice, Vaneide de Nivaldo (PSD), do irmão e ex-prefeito Sérgio Oliveira (PSD), do prefeito Chico do Correio (PT) e da vice-prefeita Adriana de Ancelmo (PR), Luana Oliveira explicou a importância de manutenção do legado iniciado pelo seu pai, o ex-prefeito Sebastião Lopes (In memoriam), em prol do município. “Foi uma decisão que tomei, como filha de Sebastião, por entender que não poderia encerrar esse ciclo agora, diante de todo o legado da nossa família e de tudo que já fizemos para a sociedade desta cidade que moro, que acredito e que quero ver crescendo cada vez mais. Aceitei esse desafio e estou disposta, preparada e com boas intenções para a nossa sociedade”, exaltou.

Pandemia

Durante o bate-papo, a pré-candidata foi questionada pelos desafios que serão enfrentados pelo próximo gestor, dado o momento de pandemia vivenciado pelo mundo, mas não titubeou e ressaltou a necessidade de soluções e pensamentos otimistas para enfrentar o momento. “Todos nós sabemos que a realidade dos municípios, dos estados e do Brasil é outra. Tudo vai ser diferente, tanto nas escolas, nos comércios, entre outros […] Mas não devemos focar nos problemas e sim nas soluções. É com isso que me preocupo, com novas ideias, novos compromissos e em estar aqui preparada e assumindo as responsabilidades que vamos assumir se o povo desejar”, declarou Luana.

Luana detalhou que a sua atuação sempre foi técnica e voltada à administração e que a população deve esperar essa mesma postura em um eventual retorno à vida pública. “É com esse compromisso e com essa disciplina que sempre falei. Não sou política, gosto de pensar de uma forma técnica e administrativa, até porque no decorrer dos anos as coisas mudam e a política não é mesma que era alguns anos atrás”, completou.

Escolha da vice

Para Luana, a escolha do atual prefeito Chico do Correio, a qual culminou na indicação da pré-candidata a vice-prefeita, Vaneide de Nivaldo, foi motivo de felicidade para si. Conforme a ex-prefeita, Vaneide possui uma trajetória de juventude e luta na vida pública que se assemelha ao seu início na política. “Fiquei muito feliz por ter uma vice-prefeita tão atuante como Vaneide. Conheço ela há muitos anos, conheço sua história e o brilhante trabalho que faz na política de Glória. Assim como eu, começou cedo na política e tenho certeza que tudo que faz também é com amor e com respeito pela sua comunidade. É uma parceria muito boa e muito bem-vinda como pré-candidata a vice-prefeita”, ressaltou.

Mensagem aos glorienses

Ao final, Luana transmitiu votos de solidariedade aos glorienses, principalmente às mães e mulheres que, neste momento, enfrentam dificuldades oriundas da pandemia.

“Essa é uma mensagem de fé e de esperança sobre esse momento que vivemos. Uma mensagem particular, minha, como cidadã e não pré-candidata: A gente tem que acreditar, ter fé de que tudo vai dar certo. Temos que rezar, ter compromisso com Deus e pedir a ele que nos dê sabedoria e discernimento e que nada nesse momento nos faça nos desmotivar. Se sustentem nas suas famílias, tenham-na como base, esse é o elo principal.”, concluiu.

ASCom