A cidade inteira está no clima do Fest Verão Sergipe! No sábado, 18, o evento inicia às 17h com show do cantor Luanzinho Moraes.

Essa é a primeira vez que Luanzinho toca na grade principal da festa que ainda vai contar com as apresentações de Gusttavo Lima, Mano Walter, Mariana Fagundes, Léo Santana, Xand Avião, Wesley Safadão.