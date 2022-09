Luzia lima é a revelação da política sergipana em 2022.

A campanha que começou de modo simples, pelas ruas, feiras e escolas das cidades do sertão, dia a dia foi tomando corpo e hoje não há um só lugar em Sergipe que não reconheça a candidatura de Luzia Lima a deputada estadual como a revelação da política em 2022.

Natural da capital do leite e do sertão sergipano a Cidade de Glória vê hoje em sua filha, uma jovem capaz de carregar a determinação e garra do povo sertanejo, deste modo quebrando tabus e paradigmas, Luzia, sempre que desafiada ou em tentativas de desmotiva-la costuma respondeu “…muito jovem fui mãe, venho de origem humilde porém carrego em meu DNA o caráter em minha essência e se tem algo que aprendi com meus pais foi lutar pelo que acredito e hoje mais que nunca sei que iremos eu e povo sergipano mudarmos a história de nosso estado e região, nunca digam que uma mulher não pode ou não é capaz de fazer algo, pois nós mulheres somos a metade do mundo e outra metade nasceu de uma de nós”.