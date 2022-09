Luzia lima inova política sergipana misturando tradição com tecnologia.

Quando se fala em políticos em geral nos vem à mente os poderosos em seus carros de luxo baixando os vídros para cumprimentar as pessoas apenas no período de eleição, sem sombra de dúvidas este não é o perfil da Luzia Lima uma jovem da cidade de Glória que mesmo enfrentando tantos candidatos tradicionais se destaca com o seu modo inovador de fazer política.

Luzia que é uma das mais importantes influenciadoras digitais do nosso estado, tendo milhares de seguidores em sua rede social costuma se comunicar com seus seguidores e agora eleitores de modo dinâmico para isso misturando campanha tradicional de porta a porta, ruas, avenidas, feiras e principalmente na presença dos jovens bem como no mundo digital.

Profissional e dedicada sempre atenta as inovações, faz questão de responder pessoalmente cada mensagem interagindo e não fugindo de qualquer provocação pois pra Luzia “ tudo que tenho hoje e sou vem das pessoas que passaram a crer em meu trabalho usando minha experiência como referência, hoje sei que com o espaço político que se abre a minha frente poderemos fazer muito mais por aqueles que precisam – e acreditem nós faremos junto.

Via aSsessoria