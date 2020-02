MACAMBIRA: Idosa passa mal, família procura secretaria de transporte que teria negado ajuda

Poderia ter sido Seu José, poderia ter sido Dona Maria, mas foi Dona Josefa de Jesus ou “Zuza” para os mais íntimos.

Recebemos a informação de que, Dona Josefa teria passado mal durante a noite de ontem e os familiares tentaram pedir ajuda a Secretaria de Transporte do Município para tentar deslocar a idosa, até a uma unidade especializada, haja visto que o município de Macambira não dispõe de uma unidade de saúde apta para tratar a população com dignidade.

De acordo com informações, a secretaria teria negado o transporte para a família, fazendo com que, Dona Josefa ficasse sem o atendimento necessário.









Sem atendimento, a idosa teve seu quadro agravado e evoluiu a óbito. Agora a população cobra que alguma coisa seja feita, pois o município dispões de duas ambulâncias e mais sete veículos de passeio.

Tentamos entrar em contato com a secretaria de transporte e também com o prefeito Luciano, mas até o fechamento desta matéria não tivemos êxito. Um áudio de um vereador do município se mostrando indignado com a situação circula nas redes sociais.