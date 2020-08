MACAMBIRA: Muito marketing pouca ação contra o Covid

Em nossa série de vídeos sobre os desmandos dos gestores em suas ações contra o coronavírus, encontramos o prefeito de Macambira, que promoveu ações atrapalhadas.

A exemplo de um horário limite para as feiras e fazendo com que policiais expulsassem marchantes do local. Feirantes que há 37 anos trabalhavam na feira, foram destratados.

Mostramos também nesse vídeo que existe no município, uma clinica de saúde que está completamente deteriorada, onde os moradores do município têm que se deslocar até Itabaiana, para fazer o mais simples exame.

A população está questionando, onde está sendo aplicado os mais de um milhão e seiscentos mil reais destinados para o combate ao Covid.

ASSISTA: