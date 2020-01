Mãe e padrasto são presos após bebê ser morto a socos e dentadas em SP

Anthony Daniel de Andrade Moraes, de um ano e três meses, morreu após socos e mordidas; a mãe e o padrasto foram presos em Praia Grande (SP) — Foto: Arquivo Pessoal

A mãe e o padrastro de um bebê de um ano e três meses foram presos em flagrante, na manhã desta segunda-feira (6), suspeitas de matarem a criança em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo laudo médico, o bebê apresentava diversas fraturas, uma mordida no rosto e hematomas espalhados pelo corpo. A criança chegou a ser levada já morta ao hospital pelos suspeitos.

O menino Anthony Daniel de Andrade Moraes foi levado pelo padrasto, Ronaldo Silvestrini Junior, de 22 anos, à Unidade de Pronto Atendimento Samambaia por volta das 23h40 de domingo (5), já sem vida. A polícia foi chamada depois que os enfermeiros de plantão sinais de agressão no corpo da criança.

De acordo com o relato das testemunhas à Polícia, a criança chegou à unidade de saúde com sangue na boca, sendo carregado pelo padrasto. O bebê tinha uma mordida no rosto que o padrasto afirmou ter sido feita por um filhote de cachorro da família. Contestado sobre ser dentição humana, ele respondeu que teria sido um outro filho do casal, de cinco anos, que mordeu o bebê.

Ainda de acordo com o depoimento dado à polícia, o padrasto relatou que colocou a criança para dormir às 19h de domingo após o bebê mamar. Quando a mãe, Giulia de Andrade Candido, de 21 anos, chegou do trabalho, por volta das 20h, ela teria visto o filho de longe, enrolado no cobertor, e não quis acordar o bebê, saindo para comprar salgado para o outro filho, de cinco anos.









Já por volta das 23h30, a mãe disse que decidiu olhar o filho. Foi, segundo ela, quando percebeu que a criança já estava morta no berço. Os dois enrolaram o bebê em um cobertor e levaram à emergência. Questionados sobre os ferimentos de Anthony, o casal se contradisse, dizendo primeiro que não lembravam dele ter se machucado e, na Delegacia, afirmando que ele havia caído há dois dias do alto de uma escada em formato ‘caracol’ na casa onde residem.

Questionada sobre o motivo de não ter levado a criança ao hospital, a mãe disse à Polícia que não teve tempo, pois trabalha muito. Em exames, foi constatado que Anthony tinha fratura no crânio, tórax, clavícula, no nariz, mandíbula e presença de sangue no ouvido e diversos hematomas na testa e no rosto.

O padrasto foi detido por homicídio triplamente qualificado e a mãe por falso testemunho, com fiança fixada em dez salários mínimos. O caso segue sendo investigado pelo DP Sede de Praia Grande.

A família da pequena vítima residia em Bauru e mudou-se há aproximadamente 5 meses para Praia Grande. Consternados com a morte, parentes da vítima iniciaram uma campanha no Facebook para arrecadar dinheiro e trazer o corpo para a cidade natal.

